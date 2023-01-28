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  4. Bunu da ilk defa gördük! Katar'dan Türkiye'ye kaçak olarak bakın ne getirdiler!

Bunu da ilk defa gördük! Katar'dan Türkiye'ye kaçak olarak bakın ne getirdiler!

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Doha-İstanbul seferini yapan uçakla gelen 3 kişinin valizlerinde 54 kilo doğal insan saçı ele geçirildi.

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