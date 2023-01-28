Anasayfa Video Galeriler Gündem Bunu da ilk defa gördük! Katar'dan Türkiye'ye kaçak olarak bakın ne getirdiler! Bunu da ilk defa gördük! Katar'dan Türkiye'ye kaçak olarak bakın ne getirdiler! 28 Ocak 2023 Cumartesi Saat: 12:50 Güncelleme: 28 Ocak 2023 Cumartesi 12:50 Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Doha-İstanbul seferini yapan uçakla gelen 3 kişinin valizlerinde 54 kilo doğal insan saçı ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d4efdd777b6561fa7f6ed7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kar geri geldi; Uludağ özüne döndü! Uzaklaştırma kararı yetmedi! 1.500 km'den gelip eşini vurdu İstanbul'da iğrenç tacize esnaf dayağı Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken sözler İstanbul'da korkutan patlama: 4 araç yandı Selçuk Bayraktar'a soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?’ Türkiye'de binlerce kişi dolandırıldı; çete lideri çocuk çıktı Erdoğan canlı yayında Vali'yi azarladı Fuhuş operasyonunda yakalandı! Bastonuyla zor yürüdü