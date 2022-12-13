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  4. Bunu söyleyen bir kadın: ''Kadınları işe almayı tercih etmem, evlenirler, çocukları olur''

Bunu söyleyen bir kadın: ''Kadınları işe almayı tercih etmem, evlenirler, çocukları olur''

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Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy katıldığı Youtube programında kadınları işe almayı ‘daha az’ tercih ettiğini bunun sebebinin de kadınların evlenmesi, çocuklarının olması olduğunu söyledi.

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