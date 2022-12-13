Bunu söyleyen bir kadın: ''Kadınları işe almayı tercih etmem, evlenirler, çocukları olur''

Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy katıldığı Youtube programında kadınları işe almayı ‘daha az’ tercih ettiğini bunun sebebinin de kadınların evlenmesi, çocuklarının olması olduğunu söyledi.

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