Anasayfa Video Galeriler Gündem Bunu söyleyen bir kadın: ''Kadınları işe almayı tercih etmem, evlenirler, çocukları olur'' Bunu söyleyen bir kadın: ''Kadınları işe almayı tercih etmem, evlenirler, çocukları olur'' 13 Aralık 2022 Salı Saat: 18:50 Güncelleme: 13 Aralık 2022 Salı 18:50 Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy katıldığı Youtube programında kadınları işe almayı ‘daha az’ tercih ettiğini bunun sebebinin de kadınların evlenmesi, çocuklarının olması olduğunu söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63989f385a0d900cd240db33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolcu otobüsü alev topuna döndü, yolcular canlarını zor kurtardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT için yeni tarih İzmir sular altında! Arabalar yolda suya gömüldü Mavi Vatan'ın bekçisi İDA'lar göreve hazır! İklim aktivistinden olaylı eylem! Polis zor kurtardı İstanbul sahillerinde önce kızıl yosun, şimdi de çöp dağları! Timsah bakıcısına saldırdı! Korku dolu anlar kamerada Polis tek tek durdurup kontrol etti! Bin 152 TL cezası var Trafikte kaza yapan 2 kadın birbirinin üstüne yürüdü