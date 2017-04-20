CANLI MAÇ BEŞİKTAŞ - LYON / VODAFONE ARENA'DA NELER OLUYOR NELER !
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 20 Nisan 2017 23:20

Bunun adı dostluk!

Trafiğin ortasında can veren arkadaşını uyandırmaya çalışan köpeğin çabası izleyenleri duygulandırdı.

Video Galeri
Öldürülen teröristin boynundan haç çıktı
Öldürülen teröristin boynundan haç çıktı
Video Galeri
Meyve ağaçlarını kemiren fareler zarara yol açtı
Meyve ağaçlarını kemiren fareler zarara yol açtı
Video Galeri
Paris’te polise silahlı saldırı
Paris’te polise silahlı saldırı
Video Galeri
Otomobile uyuşturucu baskını: 7 gözaltı
Otomobile uyuşturucu baskını: 7 gözaltı
Video Galeri
Nevşehirde silahlı kavga: 1 yaralı
Nevşehirde silahlı kavga: 1 yaralı
Video Galeri
Başbakan Yıldırım, dünya çocuklarıyla bir araya geldi
Başbakan Yıldırım, dünya çocuklarıyla bir araya geldi