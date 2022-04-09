Anasayfa Video Galeriler Gündem Bunun adı hırsızlık, dolandırıcılık değil gasp! Sarı taksi, sarı gasp! Bunun adı hırsızlık, dolandırıcılık değil gasp! Sarı taksi, sarı gasp! 09 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 11:05 İstanbul’da bir taksiye binen vatandaştan 5 dakika boyunca seyahat ettiği süre için 435 TL ücret talep edilince ne yapacağını şaşırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62513e53d72c1374903d31d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir mahallede isyan var! Hırsızlar 100 binaya da aynı şeyi yaptı Korkunç anlar kamerada! Cep telefonu bomba gibi patladı AK Parti'den tepki çeken hamle: ''Hepsi Bakanlıklara verilecek'' Metrobüs'te akıl almaz anlar: ''Gel silahım var. Adamı evinden aldırırım'' İzmir'in ''Kolpaçino'' kumarhanesi Ramazan'da da mesaideydi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: ''6'lı masada PKK var'' İstanbul'da tebliğcilere şok tepki: ''Çocuklara tecavüz edenler var, oralara gidin'' Canlı yayında ilginç anlar: ''Yahu program sahur programına döndü'' Müge Anlı'da yine olay var! Önce tokat attı, sonra bayıldı