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  4. Bunun adı hırsızlık, dolandırıcılık değil gasp! Sarı taksi, sarı gasp!

Bunun adı hırsızlık, dolandırıcılık değil gasp! Sarı taksi, sarı gasp!

İstanbul’da bir taksiye binen vatandaştan 5 dakika boyunca seyahat ettiği süre için 435 TL ücret talep edilince ne yapacağını şaşırdı.

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