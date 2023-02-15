Anasayfa Video Galeriler Gündem Bunun adı mucize! 222 saat sonra kurtarıldı Bunun adı mucize! 222 saat sonra kurtarıldı 15 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 11:00 Deprem bölgesinde bir mucize kurtuluş daha... 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, 222 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ec911eb4786147a570d9a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Enkazın altında 'Son videom' diye çekti, enkazdan sağ çıktı Korkunç görüntülere bir yenisi daha eklendi! Toz bulutu gibi çöktü Özdağ ''asrın felaketi'' için ''asrın tasarruf tedbirleri''ni açıkladı Hatay'da 209'uncu saatte gelen mucize; evli çift sağ çıkarıldı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un en riskli ilçelerini açıkladı Depremin şiddeti Kayseri'de böyle hissedildi - İhlas Haber Ajansı Deprem sonrası bir ilimizde kiralar 20 bin TL'ye fırladı Kabus anının yeni görüntüleri... Binaların peş peşe yıkıldığı anlar ortaya çıktı İlker Başbuğ beraat etti