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Bunun adı mucize! 222 saat sonra kurtarıldı

Deprem bölgesinde bir mucize kurtuluş daha... 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, 222 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

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