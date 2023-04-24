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Bunun adı trafik değil kaos! Otoyollarda trafik durdu!

Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların dönüş yolculuğu otoyollarda trafiği durma noktasına getirdi. Vatandaş evin saatlerce bulamadı...

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