Anasayfa Video Galeriler Gündem Bunun adı trafik değil kaos! Otoyollarda trafik durdu! Bunun adı trafik değil kaos! Otoyollarda trafik durdu! 24 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 02:45 Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların dönüş yolculuğu otoyollarda trafiği durma noktasına getirdi. Vatandaş evin saatlerce bulamadı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6445c30f3202cf4eef5d2ca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeni Altay tankı TSK'ya teslim edildi Lunaparkta dehşet; 17 yaralı var! Kaza anı kamerada İstanbul'daki 23 Nisan kutlamalarında bıçaklı saldırı Kılıçdaroğlu bu sefer İmamoğlu ve Yavaş ile kameraların karşısına geçti Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a: İyi gaz veriyorlar, Allah razı olsun! Binali Yıldırım, İstiklal Marşı'nı kağıttan okudu 23 Nisan etkinliğine damga vuran sözler: ''TFF başkanını değiştirirdim'' TCG Anadolu demir aldı! Erdoğan ve vatandaşları selamladı Erkek milletvekilleri pembe topuklu ayakkabıyla yürüdü