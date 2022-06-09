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  4. Bunun adı vahşet! Ayıyı bomba ile havaya uçurdular

Bunun adı vahşet! Ayıyı bomba ile havaya uçurdular

Rusya’nın Yakutistan bölgesinde, bir bozayı bomba ile patlatıldı. Rus polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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