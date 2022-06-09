Anasayfa Video Galeriler Gündem Bunun adı vahşet! Ayıyı bomba ile havaya uçurdular Bunun adı vahşet! Ayıyı bomba ile havaya uçurdular 09 Haziran 2022 Perşembe Saat: 14:25 Rusya’nın Yakutistan bölgesinde, bir bozayı bomba ile patlatıldı. Rus polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a1d8a7f205243e0d5cd833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Define kazısında tüyler ürperten görüntüler! Korkudan aklını kaçırdı Kaldırımda duran kadına minibüs çarptı! Korkunç kaza kamerada Akaryakıt zamları vatandaşı mucit yaptı: Yüzde 50 tasarruf sağlıyor! TSK'nın en büyük tatbikatından nefes kesen kareler Servet ödeseler vermiyor! O Türkiye'nin çılgın model araba koleksiyoncusu TÜİK önünde eylem, ortalık karıştı Merve Boluğur şarkıcılığa soyundu Kadın hastalığı olarak biliniyordu ancak erkekleri de tehdit ediyor Mucize kurtuluş kamerada! Aracı şarampole yuvarlandı ama...