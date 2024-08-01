  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bunun adı vahşet: Kafası kesilmiş halde bulundu

Bunun adı vahşet: Kafası kesilmiş halde bulundu

Güncelleme:

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, kafası kesilmiş yavru kedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İranlı emlakçı evinde ölü bulundu
İranlı emlakçı evinde ölü bulundu
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
Ankara'da tarihi anlar: ABD ile Rusya'dan casus takası
Ankara'da tarihi anlar: ABD ile Rusya'dan casus takası
''Şansa yaşıyoruz'' dedirten olay: Kafede otururken yorgun mermi isabet etti
''Şansa yaşıyoruz'' dedirten olay: Kafede otururken yorgun mermi isabet etti
Kaçak maden ocakları bir bir imha edildi
Kaçak maden ocakları bir bir imha edildi
Çocuk parkında korkunç ölüm
Çocuk parkında korkunç ölüm
İsrail Kassam Tugayları liderini öldürdü, vurulma anı görüntüleri yayınlandı
İsrail Kassam Tugayları liderini öldürdü, vurulma anı görüntüleri yayınlandı
Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti
Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti
12'nci kattan atlayan genç esnafın üstüne düştü: 1 ölü
12'nci kattan atlayan genç esnafın üstüne düştü: 1 ölü