Anasayfa Video Galeriler Gündem Bunun adı vahşet: Kafası kesilmiş halde bulundu Bunun adı vahşet: Kafası kesilmiş halde bulundu 01 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 19:31 Güncelleme: 01 Ağustos 2024 Perşembe 19:31 Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, kafası kesilmiş yavru kedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66abb87beff356b2580d2dc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İranlı emlakçı evinde ölü bulundu Antalya'da orman yangını Ankara'da tarihi anlar: ABD ile Rusya'dan casus takası ''Şansa yaşıyoruz'' dedirten olay: Kafede otururken yorgun mermi isabet etti Kaçak maden ocakları bir bir imha edildi Çocuk parkında korkunç ölüm İsrail Kassam Tugayları liderini öldürdü, vurulma anı görüntüleri yayınlandı Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti 12'nci kattan atlayan genç esnafın üstüne düştü: 1 ölü