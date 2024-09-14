Anasayfa Video Galeriler Gündem Burada 2 şey yasak: Küfürlü konuşmak ve siyaset... Burada 2 şey yasak: Küfürlü konuşmak ve siyaset... 14 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 16:20 Ankara'nın Etimesgut ilçesinde faaliyet gösteren çayevinde, siyaset ve küfürlü konuşma yasaklandı. Çayevi sahibi Serdar Aktaş, "Sevgi dilini yaygınlaştırmak için böyle bir uygulamaya geçtik" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e58dafbf07fa5c4106ddc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çöplükte gizemli ceset Ayşenur Ezgi Eygi'ne son veda... Son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı Erdoğan: ''Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını soracağız'' Eylül sofralarının lezzeti palamutun ucuzlayan fiyatını gören inanamadı Genç Sude ''bu spor kızlara göre değil'' diyenleri utandırdı Tapu dairesinde dublörlü vurgun Türkiye'de üretiliyor, Buckingham Sarayı'nda sofraları süslüyor Aşiret düğününde takı şov: Damat ve geline bir servet takıldı İstanbul'un tarihi köprüsünün içine böyle ettiler