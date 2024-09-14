Burada 2 şey yasak: Küfürlü konuşmak ve siyaset...

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde faaliyet gösteren çayevinde, siyaset ve küfürlü konuşma yasaklandı. Çayevi sahibi Serdar Aktaş, "Sevgi dilini yaygınlaştırmak için böyle bir uygulamaya geçtik" dedi.

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