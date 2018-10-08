“’Buradan çıktı’ diyerek kendilerini kurtaramazlar”
08 Ekim 2018 19:55
“’Buradan çıktı’ diyerek kendilerini kurtaramazlar”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolması ile ilgili, “Suudi Başkonsolosluk yetkilileri, ‘buradan çıktı’ diyerek kendilerini kurtaramaz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’da Başbakan Viktor Orban ile ikili görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, “5 yıl aradan...