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  3. 09 Mayıs 2020 22:55

Burak Deniz kaza yaptı! Kaza anı kamerada

Son olarak 'Bizim Hikaye' dizisinde rol alan Burak Deniz, Arnavutköy sahilinde kaza yaptı. Önündeki motosiklet sürücüsüne çarpan oyuncunun, alkollü olduğu, bu nedenle ehliyetine el konulduğu iddia edildi.

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