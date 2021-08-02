Anasayfa Video Galeriler Gündem Burak Elmas'dan Falcao ve Feghouli'ye ''kulüp bulun'' mesajı Burak Elmas'dan Falcao ve Feghouli'ye ''kulüp bulun'' mesajı 02 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 18:25 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, MHK Yaz Semineri resmi açılışının ardından Galatasaray ve transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61080e615e35aa27b910f243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yangın bölgesinde A Haber ekibine tepki: ''Sayenizde!'' Belediye Başkanı Muhittin Böcek böyle yalvardı: Yanıyoruz yardım edin İstanbul'da sıcaklık 39 dereceye çıktı Dehşete düşüren anlar: Saçından sürükleyip, tekme tokat dövdüler Burası Muğla... Canlı yayında alevlerin arasından çıktı THK Başkanı'ndan ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna şaka gibi yanıt Demet Akalın'dan yangın bölgesine yardım... Gözyaşlarına boğuldu Rapçi Şehinşah'tan 'Erdoğan' göndermesi: Konserde çay fırlattı Yangında mahsur kalan gazeteciler böyle kurtarıldı