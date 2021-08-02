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  4. Burak Elmas'dan Falcao ve Feghouli'ye ''kulüp bulun'' mesajı

Burak Elmas'dan Falcao ve Feghouli'ye ''kulüp bulun'' mesajı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, MHK Yaz Semineri resmi açılışının ardından Galatasaray ve transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

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