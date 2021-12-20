Anasayfa Video Galeriler Gündem Burak Sergen yerden kalkamadı: Alkolü fazla kaçırınca... Burak Sergen yerden kalkamadı: Alkolü fazla kaçırınca... 20 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 19:20 Yoğun bakımda olduğu süreçte genç eşi tarafından aldatılan Burak Sergen alkolü fazla kaçırınca zor anlar yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c0ad69a840a718d90bf3f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti ''Gerekirse simit yenecek'' diyen Hülya Avşar'ın yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı TV8'de 2. Sayfa canlı yayınında astrolog Dinçer Güner'den sandal küfür Sabah yazarı ''AK Parti'de istifalar var, erken seçim geliyor'' dedi ''2027 yılında yaşıyorum'' diyen zaman yolcusu herkesi şaşırttı Asker eğlencesinde yine aynı görüntüler Seyir halindeki otomobil kaynar su çukuruna düştü Bursa'da dehşet! Eşini uykusunda öldürdü İstanbul'da pes dedirten hırsızlık