Burak Yılmaz Kayserispor'da! İmzayı attı

81 ilde çakarlı araçlara ceza yağdıli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak Kullanan (Çakar Lamba) ya da Emniyet Şeridini İhlal Eden Sürücülere Karşı Denetimlerimiz Aralıksız