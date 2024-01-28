Anasayfa Video Galeriler Gündem Burak Yılmaz Kayserispor'da! İmzayı attı Burak Yılmaz Kayserispor'da! İmzayı attı 28 Ocak 2024 Pazar Saat: 15:55 Güncelleme: 28 Ocak 2024 Pazar 15:55 Kayserispor, teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b64ed6b81e3177550f7b33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünyanın en ünlü tablosuna şoke eden saldırı ''Kocam duş almıyor'' deyip mahkemeye koştu! Çok konuşulacak karar İstanbul'da kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü Bu fay hattı haritalarda yok: ''7 büyüklüğünde deprem üretebilir'' Simit fiyatından bihaber olan AK Partili adayın zor anları 81 ilde çakarlı araçlara ceza yağdıli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak Kullanan (Çakar Lamba) ya da Emniyet Şeridini İhlal Eden Sürücülere Karşı Denetimlerimiz Aralıksız Atatürk Havalimanı'ndaki fuar alanında iş insanına silahlı saldırı İstanbul'da kuaföre kanlı saldırı İstanbul Boğazı'nda gemi arızası