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  3. 22 Ocak 2021 22:10

Burak Yılmaz'dan şaşırtan Mesut Özil yanıtı!

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ''15 Şubat'' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ''15 Şubat'' açıklaması
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DEAŞ'ın infaz timi yakalandı! Kan donduran görüntüler
DEAŞ'ın infaz timi yakalandı! Kan donduran görüntüler
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Erdoğan: 10 milyon doz aşı geliyor
Erdoğan: 10 milyon doz aşı geliyor
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Çekya meclisinde mikrofon kavgası!
Çekya meclisinde mikrofon kavgası!
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Yeğene cinsel istismar sanığına davullu zurnalı tahliye!
Yeğene cinsel istismar sanığına davullu zurnalı tahliye!
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İstanbul'da yolcu minibüsü alev alev yandı
İstanbul'da yolcu minibüsü alev alev yandı
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