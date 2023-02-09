Anasayfa Video Galeriler Gündem Burası Adana... Deprem sonrası çatlakları sıvadılar! Burası Adana... Deprem sonrası çatlakları sıvadılar! 09 Şubat 2023 Perşembe Saat: 16:05 Kahramanmaraş depreminin ardından Adana'da bir binadaki çatlakların sıvandığı görüldü. Tepki çeken görüntülerin ardından müteahhit firmadan yapılan açıklamada, ''Biz binamızdan eminiz'' denildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e4ef9737b07058a9535713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Haluk Levent çaresizliğini paylaştı Minik bebek enkazdan elinde annesinin saçıyla çıkarıldı Erdoğan Gaziantep'te: ''Benim halkım asla prim vermez'' 7.6'lık depremin en net görüntüsü ortaya çıktı 71 saat sonra kurtarılan minik çocuğun ilk sözü bu oldu Prof. Dr. Görür: Endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında Deprem bölgesinde Aksungur İHA da görevde Depremde birçok binanın zemin katı çöktü! Uzmanı sebebini açıkladı NBA'de depremzedelere destek mesajı