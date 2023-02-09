Burası Adana... Deprem sonrası çatlakları sıvadılar!

Kahramanmaraş depreminin ardından Adana'da bir binadaki çatlakların sıvandığı görüldü. Tepki çeken görüntülerin ardından müteahhit firmadan yapılan açıklamada, ''Biz binamızdan eminiz'' denildi.

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