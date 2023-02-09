  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Burası Adana... Deprem sonrası çatlakları sıvadılar!

Burası Adana... Deprem sonrası çatlakları sıvadılar!

Kahramanmaraş depreminin ardından Adana'da bir binadaki çatlakların sıvandığı görüldü. Tepki çeken görüntülerin ardından müteahhit firmadan yapılan açıklamada, ''Biz binamızdan eminiz'' denildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Haluk Levent çaresizliğini paylaştı
Minik bebek enkazdan elinde annesinin saçıyla çıkarıldı
Erdoğan Gaziantep'te: ''Benim halkım asla prim vermez''
7.6'lık depremin en net görüntüsü ortaya çıktı
71 saat sonra kurtarılan minik çocuğun ilk sözü bu oldu
Prof. Dr. Görür: Endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında
Deprem bölgesinde Aksungur İHA da görevde
Depremde birçok binanın zemin katı çöktü! Uzmanı sebebini açıkladı
NBA'de depremzedelere destek mesajı