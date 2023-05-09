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  4. Burası Antalya değil Van! El değmemiş gizli cennet

Burası Antalya değil Van! El değmemiş gizli cennet

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Van Gölü’nün güneyinde bulunan maviyle yeşilin buluştuğu noktalardan biri olan Reşadiye, 9 kilometrelik kumsalıyla turizm açısından gelişmeye açık bir bölge olarak dikkati çekiyor. 

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