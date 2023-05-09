Anasayfa Video Galeriler Gündem Burası Antalya değil Van! El değmemiş gizli cennet Burası Antalya değil Van! El değmemiş gizli cennet 09 Mayıs 2023 Salı Saat: 13:45 Güncelleme: 09 Mayıs 2023 Salı 13:45 Van Gölü’nün güneyinde bulunan maviyle yeşilin buluştuğu noktalardan biri olan Reşadiye, 9 kilometrelik kumsalıyla turizm açısından gelişmeye açık bir bölge olarak dikkati çekiyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645a2447f9c2645780331663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polis kuş uçurtmadı; bir gecede onlaraca gözaltı Polise yumruk attı, yine polis kurtardı Kamu işçisinin zam oranı açıklandı; en düşük maaş belli oldu Atatürk Evi'ne saldırıp ortalığı savaş alanına çevirdiler Zerzevan Kalesi ve Mithras Kutsal Alanı UNESCO Dünya Mirası Listesi yolunda Türk bilim insanlarından depremde hayat kurtaracak keşif Sokak ortasında kadına şiddete linç girişimi Mansur Yavaş'tan Cübbeli Ahmet'e sert yanıt: ''Seviyesine düşmem, hukuk halledecek!'' İstanbul'da fuhuş baskını: 4 kadın kurtarıldı