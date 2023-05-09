Burası Antalya değil Van! El değmemiş gizli cennet

Van Gölü’nün güneyinde bulunan maviyle yeşilin buluştuğu noktalardan biri olan Reşadiye, 9 kilometrelik kumsalıyla turizm açısından gelişmeye açık bir bölge olarak dikkati çekiyor.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645a2447f9c2645780331663" allowfullscreen></iframe>