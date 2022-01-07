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  4. Burası Ardahan! Dev kurt böyle görüntülendi

Burası Ardahan! Dev kurt böyle görüntülendi

Ardahan'da yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine inen dev kurt kameraya yansıdı.

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