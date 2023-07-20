Anasayfa Video Galeriler Gündem Burası bir başka Türkiye: Biz sıcaktan kavrulurken, onlar soba yakıyor! Burası bir başka Türkiye: Biz sıcaktan kavrulurken, onlar soba yakıyor! 20 Temmuz 2023 Perşembe Saat: 13:40 Güncelleme: 20 Temmuz 2023 Perşembe 13:40 Türkiye'nin pek çok yerinde yaşanan sıcaklık rekorlarına karşın serin yaylalarıyla ünlü Gümüşhane’de temmuz ayının son günlerine doğru yüksek kesimlerde sobalar hala yanıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b90f32c0375a67e32b6df3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türiye'nin turizm cennetinde ''ölümüne'' serinlik! İstanbul'da kadın kılığında banka soygunu Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi açıklandı Yine bir ev sahibi şiddeti: Gece yarısı kiracısına kabusu yaşattı Altın alanlar dikkat! 80 milyon TL'lik altın operasyonu Polisten kaçan yabancı uyrukluya vatandaş tekmesi İstanbul'da döner bıçaklı dehşet! Nadir canlı görüntülendi... Pespembe rengiyle ortaya çıktı! PKK'nın kasası Türkiye'de yakalandı! 30 yıllık arşiv ele geçirildi