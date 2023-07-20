  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Burası bir başka Türkiye: Biz sıcaktan kavrulurken, onlar soba yakıyor!

Burası bir başka Türkiye: Biz sıcaktan kavrulurken, onlar soba yakıyor!

Güncelleme:

Türkiye'nin pek çok yerinde yaşanan sıcaklık rekorlarına karşın serin yaylalarıyla ünlü Gümüşhane’de temmuz ayının son günlerine doğru yüksek kesimlerde sobalar hala yanıyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türiye'nin turizm cennetinde ''ölümüne'' serinlik!
İstanbul'da kadın kılığında banka soygunu
Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi açıklandı
Yine bir ev sahibi şiddeti: Gece yarısı kiracısına kabusu yaşattı
Altın alanlar dikkat! 80 milyon TL'lik altın operasyonu
Polisten kaçan yabancı uyrukluya vatandaş tekmesi
İstanbul'da döner bıçaklı dehşet!
Nadir canlı görüntülendi... Pespembe rengiyle ortaya çıktı!
PKK'nın kasası Türkiye'de yakalandı! 30 yıllık arşiv ele geçirildi