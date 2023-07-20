Burası bir başka Türkiye: Biz sıcaktan kavrulurken, onlar soba yakıyor!

Türkiye'nin pek çok yerinde yaşanan sıcaklık rekorlarına karşın serin yaylalarıyla ünlü Gümüşhane’de temmuz ayının son günlerine doğru yüksek kesimlerde sobalar hala yanıyor.

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