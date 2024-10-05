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  4. Burası çölde bir vaha değil, Konya'da dev bir obruk

Burası çölde bir vaha değil, Konya'da dev bir obruk

Konya'da çöldeki vahaları aratmayan, etrafı çıplak dağlarla çevrili, içerisinde ise irili ufaklı çok sayıda ağaç bulunan obruk bulundu.

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