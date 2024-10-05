Anasayfa Video Galeriler Gündem Burası çölde bir vaha değil, Konya'da dev bir obruk Burası çölde bir vaha değil, Konya'da dev bir obruk 05 Ekim 2024 Cumartesi Saat: 13:00 Konya'da çöldeki vahaları aratmayan, etrafı çıplak dağlarla çevrili, içerisinde ise irili ufaklı çok sayıda ağaç bulunan obruk bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67010e4c6c878143410d2503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir sevgili vahşeti daha: 2 ölü var Yine Esenyurt, yine olay: Birbirlerine televizyonlarla saldırdılar Türkiye'nin ''kalp köyü'' görenleri şaşırtıyor: Uzaydan bile gözüküyor Hititler'den kalan bu gizemli mağara hastalara umut oldu: Yarı yarıya iyileşiyorlar İstanbul'un dev AVM'sinde kadına şiddet: Boşanma aşamasındaki eşini takip edip saldırdı Türkiye'nin bir dev gölü daha buhar oldu Şans eseri bulundu, bir köyün geçim kaynağı oldu... CHP'li Gülşah Durbay'dan iğrenç iftiraya karşı dava yağmuru 19 ilde dev operasyon: Onlarca gözaltı var