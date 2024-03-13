Burası İstanbul'un yeni göleti! Korku saçıyor!

İstanbul Kadıköy'de bundan 5 yıl önce başlayan ancak kazı ve temel atma çalışmasının ardından durdurulan inşaattan geriye korku saçan bu gölet kaldı.

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