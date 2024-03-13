Anasayfa Video Galeriler Gündem Burası İstanbul'un yeni göleti! Korku saçıyor! Burası İstanbul'un yeni göleti! Korku saçıyor! 13 Mart 2024 Çarşamba Saat: 08:55 İstanbul Kadıköy'de bundan 5 yıl önce başlayan ancak kazı ve temel atma çalışmasının ardından durdurulan inşaattan geriye korku saçan bu gölet kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f13fd8f05114f3960313d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da helikopter destekli operasyon! Araçlar didik didik arandı Tarihi an! MİDLAS ilk kez füze ateşledi 600 milyon TL'lik yasa dışı bahis operasyonu: 60 kişi yakalandı Rusya'da 15 kişiyi taşıyan uçak düştü 4 kişilik ailenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı Tam 442 yıllık! Çürümeye terk edilen tarihi yapı alarm veriyor! Yunanistan ve Suriye sınırında 46 kişi yakalandı Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu: Salonu terk etti