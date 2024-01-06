Anasayfa Video Galeriler Gündem Burası İsviçre değil Türkiye! Taş evlerin kış manzarası büyüledi Burası İsviçre değil Türkiye! Taş evlerin kış manzarası büyüledi 06 Ocak 2024 Cumartesi Saat: 17:10 Güncelleme: 06 Ocak 2024 Cumartesi 17:10 Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte taş evlerden oluşan köylerde kartpostallık manzaralar oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65995f69ad47d068a30016a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeniden Refah Partisi ittifak kararı için tarih verdi İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem Pes! Minibüste sucuk yıkarken kameraya yakalandılar Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem Eskiden kimse yüzüne bakmazdı, şimdi etten pahalı: Sakatat fiyatları eti solladı Yolcu uçağında korku dolu anlar: Uçağın gövdesi parçalandı! Kaçırılan öğrenci servisindeki miniklerin panik anları kamerada Depreme canlı yayında yakalandı Türkiye'deki Mossad ajanı camiden çıktı: Vaaz bile vermiş!