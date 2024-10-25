Anasayfa Video Galeriler Gündem Burası Kanada değil, Türkiye: Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz Burası Kanada değil, Türkiye: Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz 25 Ekim 2024 Cuma Saat: 07:40 Güncelleme: 25 Ekim 2024 Cuma 07:40 Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde başlayan kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671b214e1cc79c998b0c7fd7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hainler çocuk parkını cehenneme çevirdiler CHP 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için kararını verdi DEM Parti Genel Merkezi'ne saldırı FETÖ elebaşı Gülen'e stadyumda cenaze töreni Erdoğan yurda döner dönmez güvenlik toplantısı yaptı DEM Parti'den yeni Öcalan açıklaması İzmir'in dev AVM'sinde 2 çocuk dehşet saçtı Bakan Göktaş trafik kazası geçirdi Kilosu 2 bin TL: Dağlarda yetişen yenilebilen altın hasadı başladı