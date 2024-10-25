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  4. Burası Kanada değil, Türkiye: Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz

Burası Kanada değil, Türkiye: Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde başlayan kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü.

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