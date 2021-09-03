Anasayfa Video Galeriler Gündem Burası Karadeniz! Mahalleler arası ulaşım için ''kule asansör'' Burası Karadeniz! Mahalleler arası ulaşım için ''kule asansör'' 03 Eylül 2021 Cuma Saat: 08:00 Engebeli araziye sahip Karabük'te, yayaların kentin yüksek kesimlerindeki mahallelere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla belediye tarafından inşa edilen bir kule asansör daha hizmete başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6131abe50f7b430bbc6b6fc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım'' demişti: Karı-koca canlı yayında yüzleşti Deniz Akkaya'dan olay Hadise iddiası: Amerika'daki ilişki hamile kaldığı için bitti Dansöz kıyafeti giyip göbek atan öğretmen törene damga vurdu Hande Erçel'in 18 yaşında sunuculuk yaptığı görüntüler sosyal medyayı salladı Balıkçılar buldu! İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar 9 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi Yeni öğretim yılı takvimi açıklandı! İşte ilk sömestr tarihi TikTok'çu gençler İstanbul'u birbirine kattı Cristiano Ronaldo'dan rakibine tokat