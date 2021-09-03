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  4. Burası Karadeniz! Mahalleler arası ulaşım için ''kule asansör''

Burası Karadeniz! Mahalleler arası ulaşım için ''kule asansör''

Engebeli araziye sahip Karabük'te, yayaların kentin yüksek kesimlerindeki mahallelere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla belediye tarafından inşa edilen bir kule asansör daha hizmete başladı.

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