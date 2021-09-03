Burası Karadeniz! Mahalleler arası ulaşım için ''kule asansör''

Engebeli araziye sahip Karabük'te, yayaların kentin yüksek kesimlerindeki mahallelere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla belediye tarafından inşa edilen bir kule asansör daha hizmete başladı.

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