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  4. Burası Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 4 metreyi geçti

Burası Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 4 metreyi geçti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda oluşan ve 4 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırttı.

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