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  4. Burası Türkiye'nin bungalov kenti! Önüne gelen bu işe giriyor

Burası Türkiye'nin bungalov kenti! Önüne gelen bu işe giriyor

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sayıları hızla artan bungalovlar bazı sıkıntıları da beraberinde getirdi.

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