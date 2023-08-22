Anasayfa Video Galeriler Gündem Burası Türkiye'nin bungalov kenti! Önüne gelen bu işe giriyor Burası Türkiye'nin bungalov kenti! Önüne gelen bu işe giriyor 22 Ağustos 2023 Salı Saat: 15:55 Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sayıları hızla artan bungalovlar bazı sıkıntıları da beraberinde getirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e4b03b376cec30657d7b43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünyada eşi benzeri yok! 8 asırlık tarihi mekan ziyarete kapatıldı Hırsız insafa geldi, çaldığı gibi iade etti Çanakkale’de büyük orman yangını Hafriyat kamyonu alt geçitteki aracın üstüne uçtu! Görüntüler olay oldu! Taksim'de yine para saçtılar ''Fahiş fiyat'' mührüne ''tadilattayız'' kamuflajı ayıbı İstanbul'da laf atma kavgası: 3 yaralı Yunanistan'da orman yangını Türk köylerine ulaştı Bu inanılmaz görüntüler Türkiye'de çekildi