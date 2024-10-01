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  4. Burası Türkiye'nin en büyük şantiyesi: Binlerce işçi, yüzlerce iş makinesi gece gündüz çalışıyor

Burası Türkiye'nin en büyük şantiyesi: Binlerce işçi, yüzlerce iş makinesi gece gündüz çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, deprem konutlarıyla birlikte yaşam alanları da inşa ediliyor. 16 bin 433 kalıcı konutun yapımı için 8 bin kişilik ekip gece gündüz çalışıyor.

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