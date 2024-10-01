Anasayfa Video Galeriler Gündem Burası Türkiye'nin en büyük şantiyesi: Binlerce işçi, yüzlerce iş makinesi gece gündüz çalışıyor Burası Türkiye'nin en büyük şantiyesi: Binlerce işçi, yüzlerce iş makinesi gece gündüz çalışıyor 01 Ekim 2024 Salı Saat: 16:35 Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, deprem konutlarıyla birlikte yaşam alanları da inşa ediliyor. 16 bin 433 kalıcı konutun yapımı için 8 bin kişilik ekip gece gündüz çalışıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fbfab702316dfb27018343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ormanın Hayaleti Elazığ'da ortaya çıktı İstanbul'da oto galeri uzun namlulu silahlarla tarandı İstanbul Adalet Sarayı'nda X-Ray arbedesi Bitlis Kalesi'nde 1500 yıllık keşif Güneri Cıvaoğlu'nun cenaze programı belli oldu 13 terörist daha etkisiz hale getirildi Cem Garipoğlu’nun mezarı başında polis nöbeti Trafik cezası için emsal karar: Fahri müfettiş yazdı, yargı iptal etti Deprem ondan ailesini ve bacaklarını almıştı... Minik Eymen yeniden ayağa kalktı