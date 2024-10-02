Anasayfa Video Galeriler Gündem Burası Türkiye'nin en gizemli noktalarından biri: Uzaylılardan bile şüphelenen var Burası Türkiye'nin en gizemli noktalarından biri: Uzaylılardan bile şüphelenen var 02 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 07:40 Güncelleme: 02 Ekim 2024 Çarşamba 07:40 Kayseri'de 8 kilometre uzunluğunda, bazı bölgelerde 3 metre derinliğe ve 7 metre genişliğe ulaşan su kanalını kimin açtığı halen belirlenmedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fcceda1dfbe7f77d03eb13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Netanyahu'dan İran'a ilk yanıt: ''Büyük bir hata yaptılar, bedelini ödeyeceler'' İsrail'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var Otostopla dünyayı gezen Türk gezgine kamyoncu tacizi Bahçeli ile Özel'den ayaküstü sohbet: ''Birbirimizi kırmıyoruz inşallah'' İran, İsrail'i yüzlerce füzeyle hedef aldı Erdoğan'dan Meclis kürsüsünde çarpıcı sözler: ''İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek'' Orta Doğu alev alev: İran, İsrail'e saldırı başlattı Ormanın Hayaleti Elazığ'da ortaya çıktı Burası Türkiye'nin en büyük şantiyesi: Binlerce işçi, yüzlerce iş makinesi gece gündüz çalışıyor