  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Burası Türkiye'nin en renkli tarlası! Binlercesi güneşe bırakıldı

Burası Türkiye'nin en renkli tarlası! Binlercesi güneşe bırakıldı

Güncelleme:

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki buğday tarlaları yazın halı tarlasına dönüşüyor. Birbirinden renkli yün halılar arasında dolarla yurt dışına satılanları da bulunuyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kaş ve Fethiye açıklarında balina sürüsü görüntülendi
Togg ile Tesla hız yarışına girdi: İşte kazanan...
Sığınmacıları bu yüzer kafese koyacaklar!
Türiye'nin turizm cennetinde ''ölümüne'' serinlik!
İstanbul'da kadın kılığında banka soygunu
Burası bir başka Türkiye: Biz sıcaktan kavrulurken, onlar soba yakıyor!
Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi açıklandı
Yine bir ev sahibi şiddeti: Gece yarısı kiracısına kabusu yaşattı
Altın alanlar dikkat! 80 milyon TL'lik altın operasyonu