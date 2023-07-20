Anasayfa Video Galeriler Gündem Burası Türkiye'nin en renkli tarlası! Binlercesi güneşe bırakıldı Burası Türkiye'nin en renkli tarlası! Binlercesi güneşe bırakıldı 20 Temmuz 2023 Perşembe Saat: 16:55 Güncelleme: 20 Temmuz 2023 Perşembe 16:55 Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki buğday tarlaları yazın halı tarlasına dönüşüyor. Birbirinden renkli yün halılar arasında dolarla yurt dışına satılanları da bulunuyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b93ccee627cd3a72548b73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaş ve Fethiye açıklarında balina sürüsü görüntülendi Togg ile Tesla hız yarışına girdi: İşte kazanan... Sığınmacıları bu yüzer kafese koyacaklar! Türiye'nin turizm cennetinde ''ölümüne'' serinlik! İstanbul'da kadın kılığında banka soygunu Burası bir başka Türkiye: Biz sıcaktan kavrulurken, onlar soba yakıyor! Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi açıklandı Yine bir ev sahibi şiddeti: Gece yarısı kiracısına kabusu yaşattı Altın alanlar dikkat! 80 milyon TL'lik altın operasyonu