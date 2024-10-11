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  4. Burası Türkiye'nin göçmen tarlası: Mahsulün hepsi toplandı

Burası Türkiye'nin göçmen tarlası: Mahsulün hepsi toplandı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir araçta 11 kaçak göçmen yakalandı. Olay dron kamerası ile kaydedildi.

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