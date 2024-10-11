Anasayfa Video Galeriler Gündem Burası Türkiye'nin göçmen tarlası: Mahsulün hepsi toplandı Burası Türkiye'nin göçmen tarlası: Mahsulün hepsi toplandı 11 Ekim 2024 Cuma Saat: 13:15 Güncelleme: 11 Ekim 2024 Cuma 13:15 Tekirdağ'ın Saray ilçesinde dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir araçta 11 kaçak göçmen yakalandı. Olay dron kamerası ile kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6708fad28f73a1dd0604c733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR KKTC Meclisi'nde olaylı seçim: Milletvekilleri birbirine girdi Define avcılarının yeni hedefi Gıj Gıj Baba oldu: Ortalığı savaş alanına çevirdiler Yok böyle bir takas: Telefonu verdi arabayı aldı, arabayı verdi telefonu aldı... Minik çocuğa mahallenin ortasında gürültü dayağı Karadeniz'de korkutan deprem: Birçok ilde hissedildi Karagöl Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü Vahşetin yaşandığı Edirnekapı Surları'nın girişlerinde dikkat çeken hareketlilik Köfteci Yusuf tartışmasında olay sözler: ''Asıl domuzlar devletin içinde olabilir'' Erşan Kuneri'de Caner Erkin sürprizi