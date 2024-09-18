Burası Türkiye'nin tek kedi/köpek fabrikası: Onlarca cana kapılarını açtı

İzmir'de bir iş insanı, fabrikasının kapılarını yaralı, felçli, şiddet görmüş ya da sokağa terk edilmiş canlara açtı. Dev fabrika onlarca sokak hayvanının yeni yuvası oldu.

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