Anasayfa Video Galeriler Gündem Burası Türkiye'nin tek kedi/köpek fabrikası: Onlarca cana kapılarını açtı Burası Türkiye'nin tek kedi/köpek fabrikası: Onlarca cana kapılarını açtı 18 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 11:56 İzmir'de bir iş insanı, fabrikasının kapılarını yaralı, felçli, şiddet görmüş ya da sokağa terk edilmiş canlara açtı. Dev fabrika onlarca sokak hayvanının yeni yuvası oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ea95b1bada0a446f039f93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gelin alma töreninde şoke eden olay: Yanmaktan son anda kurtuldu Bu haber ders kitaplarına konu oldu Bisikletiyle Belçika'dan yola çıktı, Düzce'ye vardı İstanbul'da film gibi casus operasyonu: Site otoparkında cephanelik ele geçirildi Artvin'den korkunç görüntü: Taşan dereler denizle böyle buluştu Sakin şehrin cennet koyları hayran bırakıyor İnsanlık ölmüş dedirten olay 44 ilde operasyon düğmesine basıldı: 293 gözaltı Avrupa kabusu yaşıyor: Ölü sayısı 22'ye yükseldi