Burası Vahşi Batı değil, Türkiye'nin 400 yıllık sır köyü...

Sivas'ta 400 yıllık olduğu düşünülen ve 46 yıl önce terk edilen ve görüntüsü ile vahşi batı-western filmlerini andıran köy definecilerin saldırısından kurtarıldı.

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