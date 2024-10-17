Anasayfa Video Galeriler Gündem Burası Vahşi Batı değil, Türkiye'nin 400 yıllık sır köyü... Burası Vahşi Batı değil, Türkiye'nin 400 yıllık sır köyü... 17 Ekim 2024 Perşembe Saat: 13:15 Sivas'ta 400 yıllık olduğu düşünülen ve 46 yıl önce terk edilen ve görüntüsü ile vahşi batı-western filmlerini andıran köy definecilerin saldırısından kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6710e3dd78065932f10cc0d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriye sınırına deprem konutu inşa ediliyor İstanbul'da devlet hastanesinde yangın: Hastalar tahliye edildi Kreşte uyuyan bebeğe şiddet kamerada 3 ilimiz kar yağışıyla beyaza büründü Eski hakem hayat kurtardı: O anlar kamerada Üniversiteyi bitirdi, iş bulamadı, genç yaşında kendi işinin patronu oldu 65 yaşında temizlik işçisi olarak çalışıyordu... 7'nci kattan düşerek öldü Bu sefer kandırılan erkekler değil kadınlar oldu: Evlilik vaadiyle dev vurgun İstanbul'da karabulutların ardından gökkuşağı sürprizi