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KADİR ŞEKER'E VERİLEN CEZA BELLİ OLDU
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  3. 14 Ekim 2020 11:00

Burçin Terzioğlu'nun taciz mesajı olay oldu

Menajerimi Ara dizisinin dün akşamki bölümüne konuk oyuncu olarak katılan Burçin Terzioğlu’nun kadına şiddet ve tacize karşı “Susmayacağız” konuşması yaptığı anlar sosyal medyaya damga vurdu.

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