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  4. Burcu Biricik açıkladı: Camdaki Kız Nalan'ın akıbeti belli oldu

Burcu Biricik açıkladı: Camdaki Kız Nalan'ın akıbeti belli oldu

Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik'in ayrılacağı ve yerine Neslihan Atagül'ün geleceği iddia edildi.

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