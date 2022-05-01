Burcu Esmersoy cüretkâr kıyafetiyle yıllara meydan okudu

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, vücudunu saran kısa tayt tulumuyla Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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