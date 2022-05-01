Anasayfa Video Galeriler Gündem Burcu Esmersoy cüretkâr kıyafetiyle yıllara meydan okudu Burcu Esmersoy cüretkâr kıyafetiyle yıllara meydan okudu 01 Mayıs 2022 Pazar Saat: 22:30 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, vücudunu saran kısa tayt tulumuyla Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626edfcc497a2f5e725912e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polis teknenin yanaşmasına izin vermeyince denize atladı Bayram denetiminde gökten ceza yağdı! Helikopteri çekerken yakalandılar Taksim'de 1 Mayıs hareketliliği! Gözaltılar var Rus timi pusuya düştü! Sıcak çatışma anları kamerada Korkutan istila! Bu yaz kimse Akdeniz'de çıplak ayak denize giremeyecek Sosyal medya kullanıcısı ATV'nin haberi böyle yalanladı İmparatorun koruyucusu unvanını taşıyan lahit Kocaeli'nde bulundu Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: 10 defa terk edildim 11. kez affetsem caiz mi? . Skandal görüntü ! Kurtlar Vadisi trafikte ölüme götürüyordu