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  3. 13 Kasım 2019 18:15

Burcu Esmersoy Tamer Karadağlı ile görüntülenince...

Instagram'da ünlü şarkıcı Demet Akalın'ı takipten çıkan Burcu Esmersoy, oyuncu Tamer Karadağlı ile görüntülendi. Esmersoy'dan açıklama gecikmedi.

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