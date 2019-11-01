  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 01 Kasım 2019 14:40

Burcu Esmersoy'un eski kocası, ünlü oyuncuyla yakalandı

Sunucu Burcu Esmersoy ile 2 ay önce boşanan Berk Suyabatmaz, eski sevgilisi Berrak Tüzantaç ile görüntülendi. Çift, önceki akşam baş başa yemek yedi.

Video Galeri
Canan Karatay ''sofrada yeri yok'' dedi, üreticiler ayaklandı
Canan Karatay ''sofrada yeri yok'' dedi, üreticiler ayaklandı
Video Galeri
Menzil cemaati mensubu Tezcan Tüysüz'ün metroda ilahi okuduğu anlar
Menzil cemaati mensubu Tezcan Tüysüz'ün metroda ilahi okuduğu anlar
Video Galeri
Arınç'tan damadı için dikkat çeken açıklama
Arınç'tan damadı için dikkat çeken açıklama
Video Galeri
Çakar lamba yasağı başladı, polis denetim yaptı
Çakar lamba yasağı başladı, polis denetim yaptı
Video Galeri
Eminönü'nde peş peşe korkutan patlama
Eminönü'nde peş peşe korkutan patlama
Video Galeri
Rusya ile ortak devriye başladı
Rusya ile ortak devriye başladı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM