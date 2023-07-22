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Burcu Esmersoy'un sütyensiz videosu olay yarattı

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Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, cesur paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sütyen giymeden çektiği videoyu paylaşan Esmersoy, takipçilerini ikiye böldü.

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