Anasayfa Video Galeriler Gündem Burcu Esmersoy'un sütyensiz videosu olay yarattı Burcu Esmersoy'un sütyensiz videosu olay yarattı 22 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 14:10 Güncelleme: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 14:10 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, cesur paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sütyen giymeden çektiği videoyu paylaşan Esmersoy, takipçilerini ikiye böldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64bbb91d11271a5a810774a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eşini ve kızını otelin havuzunda öldürdü Tunceli'de polis müdahalesi: Gözaltılar var Zara'nın konserinde ilginç anlar! Bir anda üzerine fırladı İstanbul'da taksiciden kadın müşterisine dayak PKK'nın sözde Türkiye sorumlusu etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi Fenomen vücut geliştirme sporcusunun trajik ölümü! Halterin altında kaldı Kız kardeşinin kesik başıyla sokakta yürüdü İzmir Çeşme'de orman yangını! 1 kişi gözaltına alındı