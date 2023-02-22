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Burdur Gölü köpürdü!

Son yıllarda kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nde köpüklenme görüldü.

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