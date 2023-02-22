Anasayfa Video Galeriler Gündem Burdur Gölü köpürdü! Burdur Gölü köpürdü! 22 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 12:15 Son yıllarda kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nde köpüklenme görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f5dd34c300f367314e2db3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimizde daha deprem alarmı: ''Dört bir yanı diri faylar ile sarılı'' 7.6'lık depremde binaların çatladığı anlar kameraya yansıdı Hırsızlara meydan dayağı kamerada Minik Eylül depremde anne ve babasını kaybetmiş, kendisi kurtulmuştu... Nedeni ortaya çıktı İstanbul'un 7 ilçesinde DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var Van'da 410 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı 9.2'lik deprem örnek gösterdi: Şili 'asrın felaketi'nden nasıl kurtuldu? Beklenen İstanbul depremi için bu sefer Kandilli tarih verdi Tuğba Özay deprem bölgesinde isyan etti: ''Başıma ne gelirse gelsin ifşa edeceğim''