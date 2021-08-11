Burdur'da yangın kabusu: Yanan evler var

Burdur'un Bucak ilçesi ile Antalya'nın Manavgat ve Kaş ilçelerinde yangın çıktı. Ekiplerin yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var'' dedi.

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