Anasayfa Video Galeriler Gündem Burdur'da yangın kabusu: Yanan evler var Burdur'da yangın kabusu: Yanan evler var 11 Ağustos 2021 Çarşamba Saat: 19:20 Burdur'un Bucak ilçesi ile Antalya'nın Manavgat ve Kaş ilçelerinde yangın çıktı. Ekiplerin yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6113f8c7ee821c3af7259a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kastamonu sular altında Yandaş medya fena yakalandı: Ahaber 2020 yılının haberini yeniymiş gibi servis etti Şarkıcı Irmak Arıcı önce tükürdü sonra küfür etti Bardağı taşıran damla: Alanya'da Afganistan bayrağını göndere çektiler! Sinop'ta sel sularının evi yuttuğu an kamerada İstanbul için kabus senaryosu: ''Megakent 3 adaya bölünecek'' Metroda sokak müzisyeni gerginliği Önce Bartın şimdi de Sinop! Sel otomobilleri kağıt gibi sürükledi İstanbul'da dehşet! Sopayla acımasızca dövdü