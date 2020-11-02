  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 02 Kasım 2020 16:40

Burhan Kuzu'ya son görev! Erdoğan: Çok kısa sürede kaybettik

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti'nin kurucularından Burhan Kuzu, son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Video Galeri
Sezon başlamadan yabancı akını! Erciyes'te oteller yüzde 90 doldu
Sezon başlamadan yabancı akını! Erciyes'te oteller yüzde 90 doldu
Video Galeri
MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Video Galeri
Enkaz altında 9 saatlik ölüm kalım savaşı: Sadece birbirimizi duyduk
Enkaz altında 9 saatlik ölüm kalım savaşı: Sadece birbirimizi duyduk
Video Galeri
İşte hastaneden Elif'in ilk görüntüsü
İşte hastaneden Elif'in ilk görüntüsü
Video Galeri
Depreme uykuda yakalandılar! Öğretmenleri kucaklayarak dışarı çıkarttı
Depreme uykuda yakalandılar! Öğretmenleri kucaklayarak dışarı çıkarttı
Video Galeri
Enkazdan mucize bekleniyor! Rıza Bey Apartmanı'nda ses duyuldu
Enkazdan mucize bekleniyor! Rıza Bey Apartmanı'nda ses duyuldu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM