Anasayfa Video Galeriler Gündem Burj Khalifa gökdeleni Türk Bayrağı'yla aydınlatıldı Burj Khalifa gökdeleni Türk Bayrağı'yla aydınlatıldı 13 Şubat 2022 Pazar Saat: 22:45 Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehri ve emirliğin başkenti Dubai'deki Burj Khalifa gökdeleni, Türk Bayrağı'yla aydınlandı. Gökdelene Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hoş geldiniz' yazıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62095fcf5fbfa27d51409993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin gençlik şöleninde şarkı söyledi Kırmızı ışıkta dehşet: 2 kadın öldürüldü! İstanbul'da akılalmaz anlar: Borcunu böyle tahsil etti… Selin Ciğerci ve Lerzan Mutlu'dan olay yaratan ''oryantal'' şov Prof. Dr. Şen ile Dr. Epözdemir canlı yayında birbirine girdi Aşk Taktikleri'nde Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın bu sahneleri olay oldu Barajın ortasında ölüm kalım savaşı ''Enflasyonla Mücadele Timi'' denetimleri başlıyor İstanbul'da silahlı çatışma: 4 yaralı, 2 gözaltı