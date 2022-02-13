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Burj Khalifa gökdeleni Türk Bayrağı'yla aydınlatıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehri ve emirliğin başkenti Dubai'deki Burj Khalifa gökdeleni, Türk Bayrağı'yla aydınlandı. Gökdelene Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hoş geldiniz' yazıldı.

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