Anasayfa Video Galeriler Gündem Burning Man'de ''Kurtlar Vadisi'' sürprizi Burning Man'de ''Kurtlar Vadisi'' sürprizi 04 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 14:25 DJ Mahmut Orhan, dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olan Burning Man'da sahne aldı. Ünlü DJ, Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz jenerik müziği ''Cendere'' ile dinleyicileri coşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d843bff946feca1d072c23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adıyaman'da çobandan heyecanlandıran keşif Gizli cennet Masiro Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor Sabah sporu yaparken ağaçta ''servet'' buldu Her derde deva: Dağlarda yetişiyor, birçok hastalığa iyi geliyor Büyük göç başladı: Afrika'ya doğru yola çıktılar Bahar-Nihal Candan ilk kez hakim karşısında Baba ve oğlunu pompalı tüfekle öldürdü Bu mesleği yapan paraya para demiyor: Aylık 100 bin TL'den fazla kazanan var Propaganda filmi Bursa'da gerçek oldu: Sokağı tel örgüyle ikiye böldüler