Burning Man'de ''Kurtlar Vadisi'' sürprizi

DJ Mahmut Orhan, dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olan Burning Man'da sahne aldı. Ünlü DJ, Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz jenerik müziği ''Cendere'' ile dinleyicileri coşturdu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d843bff946feca1d072c23" allowfullscreen></iframe>