  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Haziran 2017 17:45

Bursa Hayvanat Bahçesinin yeni misafirleri ilgi çekiyor

Kurulduğu 1998 yılında 70 türle ziyaretçi kabulüne başlayan Bursa Hayvanat Bahçesi’nin tür sayısı fok ve penguenlerin katılımıyla 112’ye çıktı.

Video Galeri
Canlı bombalar etkisiz hale getirildi
Canlı bombalar etkisiz hale getirildi
Video Galeri
Şişlide helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu
Şişlide helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu
Video Galeri
Ankarada feci kaza: 9u ağır 17 yaralı
Ankarada feci kaza: 9u ağır 17 yaralı
Video Galeri
Genelkurmay teslim alınan teröristlerin görüntüsünü paylaştı
Genelkurmay teslim alınan teröristlerin görüntüsünü paylaştı
Video Galeri
Portakal heykeller yükseliyor
Portakal heykeller yükseliyor
Video Galeri
Kaza anı zırhlı araç kamerasına yansıdı
Kaza anı zırhlı araç kamerasına yansıdı