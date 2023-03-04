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  4. Bursa İznik Gölü'nden korkunç görüntü: Böyle giderse İznik Ovası olacak!

Bursa İznik Gölü'nden korkunç görüntü: Böyle giderse İznik Ovası olacak!

Son yıllarda çekilmesi ile gündemden düşmeyen İznik Gölü'nde su seviyesinin kritik seviyeyi geçmesi herkese korkutmaya başladı.

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