Anasayfa Video Galeriler Gündem Bursa İznik Gölü'nden korkunç görüntü: Böyle giderse İznik Ovası olacak! Bursa İznik Gölü'nden korkunç görüntü: Böyle giderse İznik Ovası olacak! 04 Mart 2023 Cumartesi Saat: 11:55 Son yıllarda çekilmesi ile gündemden düşmeyen İznik Gölü'nde su seviyesinin kritik seviyeyi geçmesi herkese korkutmaya başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64030778c8c3c75c16164d63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremde dağ yerinden oynadı! Görüntüler inanılmaz 7 kişiye mezar olan apartmanın sorumlusuna iyi hal indirimi İstanbul'da skandal! Kanser ilaçlarını çalıp, su enjekte etmişler Depremler sonrası oluşan dev obruklar için korkutan açıklama Malatya’da rezidansın çökme anı kamerada Kılıçdaroğlu'ndan videolu açıklama: Bu saatten sonra değişmem Meral Akşener'in restinin perde arkası: İşte masada ipleri koparan o diyalog... Akşener'in resti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama Akşener resti çekip İmamoğlu ve Yavaş'a birer tarihi çağrı yaptı