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  3. 09 Temmuz 2017 12:15

Bursa Sahillerinde çevre felaketi!

Bursa'nın en güzel sahillerinden Gemlik Gemsaz sahiline tonlarca sunta vurdu. Vatandaşlar yüzmek yerine suntalara basarak denizin üstünde yürüyor. Mobilya atıklarının bir gemiden atıldığı sanılıyor.

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