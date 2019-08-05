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  3. 05 Ağustos 2019 20:55

Bursa Valisi Canbolat’tan orman yangını açıklaması 

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Orhaneli ilçesindeki orman yangınıyla ilgili açıklamada bulunarak, “Bölgede sabahtan bu yana etkin bir şekilde yangınla mücadele ediyoruz. Bu yangın 9 alana intikal etti. Bunların 7 tanesinde mücadele sonuç verdi ve yangın söndü. İki alanda yangın devam ediyor. Bu alanların kontrol altına alınmasıyla ilgili bütün ekiplerimiz seferber oldu. İnşallah akşama kadar...

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