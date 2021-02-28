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  3. 28 Şubat 2021 13:55

Bursa'da 150 yıllık tarihi iskender kebapçısında 7 milyon liralık vurgun

Bursa'da, yaklaşık 150 yıllık tarihi iskender kebapçısının 4'üncü kuşak temsilcisi Oğuzhan ve Kayhan İskender İskenderoğlu, bazı çalışanların yolsuzluk yaptığı iddiasıyla şikayette bulundu.

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