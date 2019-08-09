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  3. 09 Ağustos 2019 20:15

Bursa’da 50 hektar ormanlık alan yangında zarar gördü

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede incelemelerde bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat, 50 hektarlık alanın yangından etkilendiğini söyledi. Yangın, saat 15.30 sıralarında Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki Selimiye Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Havanın rüzgarlı olması sebebiyle kısa sürede büyüyen yangına 5 helikopter...

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