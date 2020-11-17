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  3. 17 Kasım 2020 18:10

Bursa’da aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

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FETÖ'de son yapılanma: Hijyen evi
FETÖ'de son yapılanma: Hijyen evi
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Türk çiftin bulduğu aşının ikinci dozu Necmettin Ünal'a yapıldı
Türk çiftin bulduğu aşının ikinci dozu Necmettin Ünal'a yapıldı
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Ünlü profesör koronavirüse karşı tarif verdi, duyan aktara koştu
Ünlü profesör koronavirüse karşı tarif verdi, duyan aktara koştu
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz misafir
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz misafir
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Bakan Akar'dan Karabağ açıklaması
Bakan Akar'dan Karabağ açıklaması
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Eğlence merkezine baskın: 194 bin lira ceza kesildi
Eğlence merkezine baskın: 194 bin lira ceza kesildi
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